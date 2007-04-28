Чуханов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1936
Дата смерти28.04.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1973
Сын: Чуханов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Чуханова (Тучкова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1977
Сын: Чуханов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Чуханова (Тучкова) Нина Михайловна
Смерть
28.04.2007