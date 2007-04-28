Чуханов Николай Андреевич 05.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуханов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1936

Дата смерти

28.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1936

Отец: Чуханов Андрей Моисеевич

Мать: Чуханова (Чехранова) Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуханова (Тучкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
11.04.1973

Сын: Чуханов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чуханова (Тучкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1977

Сын: Чуханов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Чуханова (Тучкова) Нина Михайловна

Смерть
28.04.2007

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