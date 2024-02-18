Романтовский Владимир Адамович
Место рождения
Дата рождения12.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914
Отец: Романтовский Адам Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1941
Дочь: Кудрявцева Альбина Владимировна
Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна
Рождение ребёнка
11.11.1943
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.03.1946
Дочь: Романтовская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна
Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
10.08.1950
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.04.1956
Сын: Романтовский Павел Владимирович
Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна
Смерть
Неизвестно