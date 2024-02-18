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Романтовский Владимир Адамович

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Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914

Отец: Романтовский Адам Константинович

Мать: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романтовская (Русакова) Августа Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1941

Дочь: Кудрявцева Альбина Владимировна

Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна

Уруша, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.11.1943

Сын: Романтовский Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.03.1946

Дочь: Романтовская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
10.08.1950

Сын: Романтовский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.04.1956

Сын: Романтовский Павел Владимирович

Мать ребёнка: Романтовская (Русакова) Августа Александровна

Уруша, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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