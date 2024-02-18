Романтовский Павел Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гожан Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
08.10.1986
Сын: Романтовский Артём Павлович
Мать ребёнка: Гожан Тамара Николаевна
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.09.1992
Дочь: Романтовская Ксения Павловна
Мать ребёнка: Гожан Тамара Николаевна