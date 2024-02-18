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Романтовский Павел Владимирович

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Место рождения

Уруша, Сковородинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

07.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956

Отец: Романтовский Владимир Адамович

Мать: Романтовская (Русакова) Августа Александровна

Уруша, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гожан Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
08.10.1986

Сын: Романтовский Артём Павлович

Мать ребёнка: Гожан Тамара Николаевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.09.1992

Дочь: Романтовская Ксения Павловна

Мать ребёнка: Гожан Тамара Николаевна

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