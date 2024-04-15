Мельникова Федосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Мельникова Галина Павловна
Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мельников Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Мельников 2 Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мельников 3 Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич