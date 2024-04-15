Мельникова Федосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Федосия Ивановна

Мельникова Федосия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Мельникова Галина Павловна

Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мельников Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Мельников 2 Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Мельников 3 Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Афанасьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.