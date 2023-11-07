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Мельников Геннадий Павлович
Мельников Геннадий Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Мужской
Отец
Мельников Павел Афанасьевич
1922 г.р.
Мать
Мельникова Федосия Ивановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Мельников Павел Афанасьевич
Мать:
Мельникова Федосия Ивановна
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