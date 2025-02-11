Лукашин Кузьма Лукин
мужской, родился 1819, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.01.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЛука Васильев1786 г.р.
Супруги
Лукашина Аграфена Петрова1815 г.р.
Дети
Лукин Кузьма Кузьмин1845 г.р.
Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Лука Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лукин Кузьма Кузьмин
Мать ребёнка: Лукашина Аграфена Петрова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина
Мать ребёнка: Лукашина Аграфена Петрова
Место жительства
1858
Смерть
12.01.1878