Лукашин Кузьма Лукин 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукашин Кузьма Лукин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.01.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Лука Васильев1786 г.р.
Супруги
Лукашина Аграфена Петрова1815 г.р.
Дети
Лукин Кузьма Кузьмин1845 г.р.
Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Лука Васильев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашина Аграфена Петрова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лукин Кузьма Кузьмин

Мать ребёнка: Лукашина Аграфена Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина

Мать ребёнка: Лукашина Аграфена Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

52

Смерть
12.01.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Болезнь | От водяной

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