Аграфена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кузьма Кузьмин

Отец ребёнка: Лукин Кузьма Лукин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Давыдова Матрёна Кузьмина

Отец ребёнка: Лукин Кузьма Лукин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
52
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Кузьма Лукин

Смерть
Неизвестно
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