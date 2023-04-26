Аграфена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кузьма Кузьмин
Отец ребёнка: Лукин Кузьма Лукин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Давыдова Матрёна Кузьмина
Отец ребёнка: Лукин Кузьма Лукин
Место жительства
1858
52
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Кузьма Лукин
Смерть
Неизвестно