Сараева (Киркина) Татьяна Татьяна/ Екатерина Дмитриева 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараева (Киркина) Татьяна Татьяна/ Екатерина Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1886, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Киркин Дмитрий Петрович1844 г.р.
Мать
(Матрена Филиппова) Макрина Филиппова / Матрена Филиппова1842 г.р.
Супруги
Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович08.02.1889 г.р.
Дети
Сараев Дмитрий Анисимович14.05.1908 г.р.
Сараев Иван Анисимович28.01.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Киркин Дмитрий Петрович

Мать: (Матрена Филиппова) Макрина Филиппова / Матрена Филиппова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.02.1907

Муж: Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
14.05.1908

Сын: Сараев Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович

Рождение ребёнка
28.01.1910

Сын: Сараев Иван Анисимович

Отец ребёнка: Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович

Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: (Сараева) Татьяна Анисимовна

Отец ребёнка: Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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