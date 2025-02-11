Сараева (Киркина) Татьяна Татьяна/ Екатерина Дмитриева
женский, родилась 1886, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКиркин Дмитрий Петрович1844 г.р.
Супруги
Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович08.02.1889 г.р.
Дети
Сараев Дмитрий Анисимович14.05.1908 г.р.
Сараев Иван Анисимович28.01.1910 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1886
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.02.1907
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1908
Сын: Сараев Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович
Рождение ребёнка
28.01.1910
Отец ребёнка: Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: (Сараева) Татьяна Анисимовна
Отец ребёнка: Сараев Возм Пропал Б/В 2.06.1915. Анисим Уч Пмв Евдокимович
Смерть
Неизвестно