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Макрина (Матрена) Филиппова

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: ?

Мать: ?

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1864

Муж: Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1864

Сын: Аггей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1868

Сын: Арефий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1870

Сын: Осип Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Маркел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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