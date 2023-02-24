Макрина (Матрена) Филиппова
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1864
Муж: Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1864
Сын: Аггей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1868
Сын: Арефий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1870
Сын: Осип Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1873
Сын: Маркел Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Петрович
Смерть
Неизвестно