Ушакова Евдокия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Евдокия Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Козьма Устинович

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Ушакова Татьяна Козьминична

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Ушакова Прасковья Козьминична

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Ушаков Тимофей Козьмич

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Ушакова Фёкла Козьминична

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович

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