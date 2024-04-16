Ушакова Евдокия Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Ушакова Татьяна Козьминична
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Ушакова Прасковья Козьминична
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Ушакова Фёкла Козьминична
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Устинович