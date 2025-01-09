Бредихин Михаил Никифорович 01.07.1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бредихин Михаил Никифорович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 01.07.1833 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Бредихин Никифор ТерентьевичОколо 1812 г.р.
Мать
Бредихина Матрена Нистратовна\\ЕвстратовнаОколо 1809 г.р.
Супруги
Бредихина (Мещерякова) Анна Антоновна03.02.1834 ст. г.р.
Дети
Бредихин Илья МихайловичОколо 1853 г.р.
Бредихин Петр Михайлович21.06.1858 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1833 ст.

Отец: Бредихин Никифор Терентьевич

Мать: Бредихина Матрена Нистратовна\\Евстратовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
02.07.1833 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
09.11.1851 ст.

Жена: Бредихина (Мещерякова) Анна Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Бредихин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Бредихина (Мещерякова) Анна Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1854

Рождение ребёнка
21.06.1858 ст.

Сын: Бредихин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Бредихина (Мещерякова) Анна Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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