Бредихин Михаил Никифорович
мужской, родился 01.07.1833 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецБредихин Никифор ТерентьевичОколо 1812 г.р.
МатьБредихина Матрена Нистратовна\\ЕвстратовнаОколо 1809 г.р.
Супруги
Бредихина (Мещерякова) Анна Антоновна03.02.1834 ст. г.р.
Дети
Бредихин Илья МихайловичОколо 1853 г.р.
Бредихин Петр Михайлович21.06.1858 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1833 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.07.1833 ст.
Бракосочетание
09.11.1851 ст.
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Бредихина (Мещерякова) Анна Антоновна
Военная служба
С 1854
Рождение ребёнка
21.06.1858 ст.
Мать ребёнка: Бредихина (Мещерякова) Анна Антоновна
Смерть
После 1858