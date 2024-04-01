Копейкин Кирил Казак Кр. Лебяжьей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Копейкин Никифор Казак Кр.Св. Петра Федоров
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Копейкин Симан Капрал Р.Медвежьего Кирилов
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1775