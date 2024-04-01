Копейкин Кирил Казак Кр. Лебяжьей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкин Кирил Казак Кр. Лебяжьей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Копейкин Никифор Казак Кр.Св. Петра Федоров

Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Копейкин Симан Капрал Р.Медвежьего Кирилов

Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Копейкин Осип Кирилов

Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Копейкин Емельян Кирилов

Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Возм. Агрипина Иванова

Смерть
После 1775
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