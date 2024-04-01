Копейкин Симан Капрал Р.Медвежьего Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкин Симан Капрал Р.Медвежьего Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Копейкин Кирил Казак Кр. Лебяжьей

Мать: Копейкина Возм. Агрипина Иванова

Бракосочетание
04.10.1783

Жена: Копейкина Анна Савельева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 21 падчерица отставного солдата Стефана Понахидина, дочь драгуна Троицкого полку
Рождение ребёнка
26.08.1784

Дочь: Наталья Симанова

Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Феодосия Симанова

Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева

Рождение ребёнка
23.05.1786

Дочь: Федосья Симанова

Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Копейкин Петр Симонов

Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Копейкин Иван Симонов

Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева

Смерть
Неизвестно
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