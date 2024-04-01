Копейкин Симан Капрал Р.Медвежьего Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Бракосочетание
04.10.1783
Жена: Копейкина Анна Савельева
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 21 падчерица отставного солдата Стефана Понахидина, дочь драгуна Троицкого полку
Рождение ребёнка
26.08.1784
Дочь: Наталья Симанова
Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Феодосия Симанова
Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева
Рождение ребёнка
23.05.1786
Дочь: Федосья Симанова
Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Копейкина Анна Савельева
Смерть
Неизвестно