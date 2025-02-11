Натурина Татьяна Давыдова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Натурин Павел Фадеев1815 г.р.
Дети
Натурин Еремей ПавловДо 1837 г.р.
Натурин Яков Павлов1839 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Натурин Павел Фадеев
Рождение ребёнка
До 1837
Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Натурин Яков Павлов
Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Христина Павлова
Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно