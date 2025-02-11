Натурина Татьяна Давыдова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Натурина Татьяна Давыдова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Натурин Павел Фадеев1815 г.р.
Дети
Натурин Еремей ПавловДо 1837 г.р.
Натурин Яков Павлов1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натурин Павел Фадеев

Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Натурин Еремей Павлов

Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Натурин Яков Павлов

Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Натурин Виктор Павлов

Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Христина Павлова

Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Натурин Павел Фадеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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