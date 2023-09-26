Бессонов Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бессонов Федор
Мать: Неизвестно Наталья
Рождение ребёнка
16.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Донец Анастасия
Майский, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно