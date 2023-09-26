Бессонов Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессонов Федор

Мать: Неизвестно Наталья

Рождение ребёнка
16.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донец Анастасия

Майский, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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