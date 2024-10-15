Жаркова (Матусевич) Татьяна Николаевна 07.01.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жаркова (Матусевич) Татьяна Николаевна

Место рождения

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

07.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1882

Отец: Матусевич Николай Павлов

Мать: Матусевич Агриппина Петрова

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич

Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Жарков Василий Сергеевич

Зоркальцево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.02.1907

Сын: Жарков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич

Кудрино, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
08.04.1910

Сын: Жарков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич

Кудрино, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.03.1912

Сын: Жарков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич

Кудрино, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.10.1918

Дочь: Жаркова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич

Кудрино, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.02.1921

Дочь: Козлова (Жаркова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич

Кудрино, Томский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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