Жаркова (Матусевич) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич
Бракосочетание
03.02.1906
Зоркальцево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.02.1907
Сын: Жарков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.04.1910
Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1912
Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.10.1918
Дочь: Жаркова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.02.1921
Дочь: Козлова (Жаркова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Жарков Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно