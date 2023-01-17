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Козлова (Жаркова) Александра Васильевна

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Место рождения

д.Кудрина,Зоркальцевской волости,Томской губернии

Дата рождения

22.02.1921

Дата смерти

28.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кудрина,Зоркальцевской волости,Томской губернии
Бракосочетание
08.10.1953 ст.

Муж: Козлов Александр Васильевич

Зоркальцево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.03.1957

Дочь: Морозова(козлова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич

с.Зоркальцево,Томский район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1959

Дочь: Позняк(козлова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич

с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Рождение ребёнка
08.09.1964

Дочь: Мансурова(козлова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич

с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Смерть
28.01.1967
с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
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