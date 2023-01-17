Козлова (Жаркова) Александра Васильевна
Место рожденияд.Кудрина,Зоркальцевской волости,Томской губернии
Дата рождения22.02.1921
Дата смерти28.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кудрина,Зоркальцевской волости,Томской губернии
Бракосочетание
08.10.1953 ст.
Зоркальцево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.03.1957
Дочь: Морозова(козлова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич
с.Зоркальцево,Томский район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1959
Дочь: Позняк(козлова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич
с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Рождение ребёнка
08.09.1964
Дочь: Мансурова(козлова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Васильевич
с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Смерть
28.01.1967
с.Зоркальцево,Томский район,Томская область