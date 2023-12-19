Филиппов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1891
Дата смерти?.05.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Паршева (Филиппова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1928
Дочь: Филиппова Серафима Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1930
Сын: Филиппов Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Никифоровна
Новая Буря, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.05.1948
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область