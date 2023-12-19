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Филиппов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1891

Дата смерти

?.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Паршева (Филиппова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1928

Дочь: Филиппова Серафима Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1930

Сын: Филиппов Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Никифоровна

Новая Буря, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.05.1948
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

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