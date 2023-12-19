Филиппова Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1892
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1930
Сын: Филиппов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Андреевич
Новая Буря, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1982
Киев, Украинская ССР