Филиппова Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1892

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1930

Сын: Филиппов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Андреевич

Новая Буря, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1982
Киев, Украинская ССР

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