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Хертек Олча Орлановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Мираджана Айдыновна

Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сат Доржу Айдынович

Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сат Даваа Айдынович

Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сат Айдын Анчы-оолович

Рождение ребёнка
09.11.2011

Сын: Сат Алдар Айдынович

Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович

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