Хертек Олча Орлановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Мираджана Айдыновна
Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сат Доржу Айдынович
Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сат Даваа Айдынович
Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.2011
Сын: Сат Алдар Айдынович
Отец ребёнка: Сат Айдын Анчы-оолович