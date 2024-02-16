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Сат Айдын Анчы-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1990

Отец: Сат Анчы-оол Морисович

Мать: Сат Олча Оолаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Мираджана Айдыновна

Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сат Доржу Айдынович

Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сат Даваа Айдынович

Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хертек Олча Орлановна

Рождение ребёнка
09.11.2011

Сын: Сат Алдар Айдынович

Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна

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