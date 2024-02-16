Сат Айдын Анчы-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1990
Отец: Сат Анчы-оол Морисович
Мать: Сат Олча Оолаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Мираджана Айдыновна
Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сат Доржу Айдынович
Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сат Даваа Айдынович
Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хертек Олча Орлановна
Рождение ребёнка
09.11.2011
Сын: Сат Алдар Айдынович
Мать ребёнка: Хертек Олча Орлановна