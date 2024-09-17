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Михаил Никитин

Место рождения

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1830 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Никита Денисович

Мать: Ненила Степановна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Акулина Михайлова

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Домна Михайловна

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Елисей Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Яков Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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