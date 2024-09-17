Михаил Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Никита Денисович
Мать: Ненила Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Акулина Михайлова
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Домна Михайловна
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Елисей Михайлович
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Яков Михайлович
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
Смерть
Неизвестно