Жук Родион Никитин
Место рожденияВышестеблиевская
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Жук Никита Иванов
Мать: Жук Мария Григориева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1878
Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева
Рождение ребёнка
20.09.1885 ст.
Дочь: Стеблина (Жук) Фекла Родионовна
Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева
Рождение ребёнка
26.02.1887
Дочь: Подлесная (Жук) Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева
Рождение ребёнка
17.03.1890 ст.
Дочь: Ивченко (Жук) Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Жук Матрена Родионовна
Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.
Дочь: Сидоренко (Жук) Пелагея Родионовна
Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева
Смерть
После 1907