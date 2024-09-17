Жук Родион Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖук Родион Никитин

Жук Родион Никитин

Место рождения

Вышестеблиевская

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Жук Никита Иванов

Мать: Жук Мария Григориева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева

Рождение ребёнка
18.11.1878

Сын: Жук Григорий Родионович

Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.09.1885 ст.

Дочь: Стеблина (Жук) Фекла Родионовна

Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.02.1887

Дочь: Подлесная (Жук) Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева

Рождение ребёнка
17.03.1890 ст.

Дочь: Ивченко (Жук) Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Жук Матрена Родионовна

Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.

Дочь: Сидоренко (Жук) Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Жук (Остроушко) Дарья Лаврентьева

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
После 1907
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.