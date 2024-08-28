Жук Никита Иванов
Место рожденияМалая Загоровка
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смерти18.08.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: Жук Иван Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жук Мария Григориева
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Жук Фекла Никитина
Мать ребёнка: Жук Мария Григориева
Малая Загоровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Жук Федор Никитин
Мать ребёнка: Жук Мария Григориева
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1852
Сын: Жук Родион Никитин
Мать ребёнка: Жук Мария Григориева
Смерть
18.08.1876 ст.
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край