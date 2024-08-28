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Жук Никита Иванов

Место рождения

Малая Загоровка

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

18.08.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Жена

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
1852 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: Жук Иван Матвеев

Мать: Жук (Шелестюк) Матрена Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жук Мария Григориева

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Жук Фекла Никитина

Мать ребёнка: Жук Мария Григориева

Малая Загоровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Жук Федор Никитин

Мать ребёнка: Жук Мария Григориева

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Жук Родион Никитин

Мать ребёнка: Жук Мария Григориева

Смерть
18.08.1876 ст.
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

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