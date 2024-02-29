Шапкина (Попова) Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина (Попова) Матрона Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 или 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1825

Отец: Попов Тимофей Трофимович

Мать: Попова Матрона Андреевна

Бракосочетание
17.01.1845

Муж: Шапкин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1853

Сын: Шапкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1855

Дочь: Шапкина Параскева Степановна

Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1858

Дочь: Шапкина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1862

Дочь: Шапкина Акилина Степановна

Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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