Шапкина (Попова) Матрона Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 или 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1823 или 1825
Отец: Попов Тимофей Трофимович
Мать: Попова Матрона Андреевна
Бракосочетание
17.01.1845
Рождение ребёнка
11.04.1853
Сын: Шапкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
06.10.1855
Дочь: Шапкина Параскева Степановна
Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
11.03.1858
Дочь: Шапкина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
08.07.1862
Дочь: Шапкина Акилина Степановна
Отец ребёнка: Шапкин Степан Георгиевич
Смерть
Неизвестно