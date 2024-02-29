Попова Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 или 1788
Дата смерти25.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 07.05.1814
Дочь: Ромашкина Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
03.08.1818
Дочь: Попова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822
Сын: Попов Ион Тимофеевич
Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1823 или 1825
Дочь: Шапкина Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
04.03.1824
Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Попова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1855