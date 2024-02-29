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Попова Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 или 1788

Дата смерти

25.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 или 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.05.1814

Дочь: Ромашкина Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1818

Дочь: Попова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822

Сын: Попов Ион Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1825

Дочь: Шапкина Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
04.03.1824

Сын: Попов Конон Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Попов Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Попова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Тимофей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Тимофей Трофимович

Смерть
25.11.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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