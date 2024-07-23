Логинов Даниил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1841
Дата смерти21.07.1919
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
11.12.1841
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-3QSV?i=42&wc=QGHW-2RQ%3A1047421501%2C1047647001%2C1047658601%2C1588886881&cc=1931806
Бракосочетание
18.06.1871
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-XF59?i=77&wc=QGL5-SP6:1047421501,1047647001,1047680401,1588883806&cc=1931806
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Королева Надежда Данииловна
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-W771?i=72&wc=QP92-8PR:1047421501,1047647001,1047682101,1588885977&cc=1931806
Рождение ребёнка
24.03.1878
Сын: Логинов Александр Даниилович
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-YSYZ
Рождение ребёнка
07.09.1880
Дочь: Страшина Любовь Даниловна
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-KZNT?i=19&wc=QPWV-NLX:1047421501,1047647001,1047682401,1589607381&cc=1931806
Рождение ребёнка
01.03.1884
Сын: Логинов Алексей Даниилович
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-7W9Z
Рождение ребёнка
22.07.1886
Дочь: Анна Данииловна
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-32R7?i=13&wc=QP4R-JTD:1047421501,1047647001,1047682401,1589607816&cc=1931806
Рождение ребёнка
15.02.1888
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-YR6Y?i=7
Рождение ребёнка
15.08.1889
Дочь: Колсанова Наталья Данииловна
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-9P8W?i=16&wc=QGY1-HF9:1047421501,1047647001,1047682401,1588884946&cc=1931806
Рождение ребёнка
08.05.1892
Мать ребёнка: Логинова Евлампия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-YR6Y?i=7
Смерть
21.07.1919
Причина смерти: от воспаления бронхов | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89C1-Y8YT?i=10&wc=QGFV-YYT:1047421501,1047647001,1047682401,1588876795&cc=1931806