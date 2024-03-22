Касимова (Дранова) Серафима Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Дранова) Серафима Иванова

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михаилова

Отец ребёнка: Касимов Михаил Иванов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Михаилова

Отец ребёнка: Касимов Михаил Иванов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Борис Михаилов

Отец ребёнка: Касимов Михаил Иванов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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