Касимова (Дранова) Серафима Иванова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михаилова
Отец ребёнка: Касимов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Михаилова
Отец ребёнка: Касимов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касимов Михаил Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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