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Касимов Михаил Иванов

Место рождения

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Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Касимов Иоанн Прокопиев

Мать: Касимова Анна Васильева

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михаилова

Мать ребёнка: Касимова Серафима Иванова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Михаилова

Мать ребёнка: Касимова Серафима Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Борис Михаилов

Мать ребёнка: Касимова Серафима Иванова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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