Касимов Михаил Иванов
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Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Касимов Иоанн Прокопиев
Мать: Касимова Анна Васильева
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михаилова
Мать ребёнка: Касимова Серафима Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Михаилова
Мать ребёнка: Касимова Серафима Иванова
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касимова Серафима Иванова
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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