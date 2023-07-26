Лукьянюк (Ганжа) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянюк (Ганжа) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянюк Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
07.06.2002

Сын: Лукьянюк Антон Владимирович

Отец ребёнка: Лукьянюк Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
07.08.2009

Дочь: Лукьянюк Анна Владимировна

Отец ребёнка: Лукьянюк Владимир Владимирович

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