Лукьянюк (Ганжа) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.2002
Сын: Лукьянюк Антон Владимирович
Отец ребёнка: Лукьянюк Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
07.08.2009
Дочь: Лукьянюк Анна Владимировна
Отец ребёнка: Лукьянюк Владимир Владимирович