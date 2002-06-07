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Лукьянюк Антон Владимирович
Лукьянюк Антон Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.2002
Пол
Мужской
Отец
Лукьянюк Владимир Владимирович
1975 г.р.
Мать
Лукьянюк (Ганжа) Наталья Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2002
Отец:
Лукьянюк Владимир Владимирович
Мать:
Лукьянюк Наталья Владимировна
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