Чертищев Матвей Иванович
мужской, родился 1847, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецЧертищев Иван Андреевич1813 г.р.
МатьЧертищева Аграфена Ларионовна1814 г.р.
Супруги
Чертищева Фекла Ивановна1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертищева Фекла Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно