Чертищев Матвей Иванович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Чертищев Матвей Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1847, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Чертищев Иван Андреевич1813 г.р.
Мать
Чертищева Аграфена Ларионовна1814 г.р.
Супруги
Чертищева Фекла Ивановна1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Чертищев Иван Андреевич

Мать: Чертищева Аграфена Ларионовна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертищева Фекла Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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