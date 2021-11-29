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Идрисов Станислав Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1976

Дата смерти

29.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.2005

Сын: Идрисов Никита Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.2010

Дочь: Идрисова Анастасия Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.2021

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