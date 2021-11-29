Идрисов Станислав Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1976
Дата смерти29.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.2005
Сын: Идрисов Никита Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.2010
Дочь: Идрисова Анастасия Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2021