Артамон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712 ст.
Дата смерти1750 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: Григорий Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Анисимовна
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1728 ст.
Сын: Савва Артамонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731 ст.
Сын: Филлип Артамонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Иван Артамонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1750 ст.