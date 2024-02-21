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Артамон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

1750 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: Григорий Борисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1728 ст.

Сын: Савва Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731 ст.

Сын: Филлип Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Иван Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Кондратий Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1750 ст.

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