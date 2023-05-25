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Иван Артёмович
Иван Артёмович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1739 ст.
Дата смерти
1788 ст.
Пол
Мужской
Отец
Артём
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец:
Артём
Мать: не указана
Смерть
1788 ст.
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