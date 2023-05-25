Иван Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
1739 ст.

Отец: Артём

Мать: не указана

Смерть
1788 ст.