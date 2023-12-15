Черезов Климонт
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черезов неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черезов Дмитрий Климонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Черезов Спиридон Климонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно