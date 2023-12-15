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Черезов Климонт

Место рождения

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черезов неизвестно

Мать: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Черезов Иван Климонтович

Мать ребёнка: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Черезов Дмитрий Климонтович

Мать ребёнка: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Черезов Спиридон Климонтович

Мать ребёнка: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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