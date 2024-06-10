Задворнова Фекла Самуилова (Васильева) 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Фекла Самуилова (Васильева)

Место рождения

Загаинова, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Загаинова, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Родион Нефедов

Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | ФЕКЛА САМУЙЛОВА ЗАДВОРНОВ | Имя: ФЕКЛА САМУЙЛОВАFEKLA SAMUILOVA | Пол: женщина | Рождение: 1764 - Загайнова, Омская Область, Россия | Муж: РОДИОН НЕФЕДОВ ЗАДВОРНОВ | Сын: ДА... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Сын: Задворнов Данила Родионов

Отец ребёнка: Задворнов Родион Нефедов

Загаинова, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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