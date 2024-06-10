Задворнова Фекла Самуилова (Васильева)
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | ФЕКЛА САМУЙЛОВА ЗАДВОРНОВ | Имя: ФЕКЛА САМУЙЛОВАFEKLA SAMUILOVA | Пол: женщина | Рождение: 1764 - Загайнова, Омская Область, Россия | Муж: РОДИОН НЕФЕДОВ ЗАДВОРНОВ | Сын: ДА... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Сын: Задворнов Данила Родионов
Отец ребёнка: Задворнов Родион Нефедов
Смерть
Неизвестно
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область