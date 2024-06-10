Задворнов Данила Родионов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Данила Родионов

Место рождения

Загаинова, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1784

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Задворнов Родион Нефедов

Мать: Задворнова Фекла Самуилова (Васильева)

Загаинова, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Авдотья Максимова

Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | ДАНИЛА РОДИОНОВ ЗАДВОРНОВ | Имя: ДАНИЛА РОДИОНОВ ЗАДВОРНОВDANILA RODIONOV ZADVORNOV | Пол: мужчина | Рождение: 1784 - Загайнова, Омская Область, Россия | Родители: РОДИОН НЕ... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Сын: Задворнов Сергей Данилов

Мать ребёнка: Задворнова Авдотья Максимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Задворнова (Задворнова) Матрона Данилова

Мать ребёнка: Задворнова Авдотья Максимова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1852
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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