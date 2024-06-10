Задворнов Данила Родионов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задворнова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | ДАНИЛА РОДИОНОВ ЗАДВОРНОВ | Имя: ДАНИЛА РОДИОНОВ ЗАДВОРНОВDANILA RODIONOV ZADVORNOV | Пол: мужчина | Рождение: 1784 - Загайнова, Омская Область, Россия | Родители: РОДИОН НЕ... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Задворнова Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Задворнова (Задворнова) Матрона Данилова
Мать ребёнка: Задворнова Авдотья Максимова
Смерть
1852