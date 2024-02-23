Яковлева (Носова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Носова) Клавдия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1947

Отец: Носов Александр Иосифович

Мать: Носова Антонина

Рождение ребёнка
27.04.?

Дочь: Яковлева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Романович

Рождение ребёнка
28.10.1975

Сын: Яковлев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Романович

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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