Яковлева (Носова) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1947
Отец: Носов Александр Иосифович
Мать: Носова Антонина
Рождение ребёнка
27.04.?
Дочь: Яковлева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Романович
Рождение ребёнка
28.10.1975
Сын: Яковлев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Романович
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область