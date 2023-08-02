Ищенко Дионисий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ищенко Сергей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ищенко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Ищенко) Параскева Дионисимовна
Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ищенко Назар Дионисимович
Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ищенко Тарас Дионисимович
Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ищенко Прокофий Дионисимович
Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Ищенко) Ульяна Дионисимовна
Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ищенко Степан Дионисимович
Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно