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Ищенко Дионисий Сергеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ищенко Сергей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищенко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Ищенко) Параскева Дионисимовна

Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ищенко Назар Дионисимович

Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ищенко Тарас Дионисимович

Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ищенко Прокофий Дионисимович

Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Ищенко) Ульяна Дионисимовна

Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ищенко Степан Дионисимович

Мать ребёнка: Ищенко Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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