Ищенко Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко Анна Дмитриевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Параскева Дионисимовна

Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ищенко Назар Дионисимович

Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ищенко Тарас Дионисимович

Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ищенко Прокофий Дионисимович

Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ульяна Дионисимовна

Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ищенко Степан Дионисимович

Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ищенко Дионисий Сергеевич

Смерть
Неизвестно