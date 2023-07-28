Ищенко Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Параскева Дионисимовна
Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ищенко Назар Дионисимович
Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ищенко Тарас Дионисимович
Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ищенко Прокофий Дионисимович
Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ульяна Дионисимовна
Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ищенко Степан Дионисимович
Отец ребёнка: Ищенко Дионисий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно