Грошикова Феодосия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1821
Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович
Рождение ребёнка
17.12.1823
Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович
Рождение ребёнка
1826 или 1829
Дочь: Грошикова (Грошикова) Устиния Акакиевна
Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Цыганкова (Грошикова) Евдокия Акакиевна
Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович
Смерть
Неизвестно