Грошикова Феодосия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Феодосия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Акакий Прохорович

Рождение ребёнка
04.12.1821

Сын: Грошиков Петр Акакиевич

Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1823

Сын: Грошиков Игнат Акакиевич

Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1829

Дочь: Грошикова (Грошикова) Устиния Акакиевна

Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Цыганкова (Грошикова) Евдокия Акакиевна

Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Грошиков Иван Акакиевич

Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Грошиков Иван Акакиевич

Отец ребёнка: Грошиков Акакий Прохорович

Смерть
Неизвестно

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