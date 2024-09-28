Цыганкова (Грошикова) Евдокия Акакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганкова (Грошикова) Евдокия Акакиевна

Цыганкова (Грошикова) Евдокия Акакиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Грошиков Акакий Прохорович

Мать: Грошикова Феодосия Захаровна

Бракосочетание
11.11.1859

Муж: Цыганков Ион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1860

Дочь: Горемыкина (Цыганкова) Мария Ионовна

Отец ребёнка: Цыганков Ион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1864

Сын: Цыганков Иван Ионович

Отец ребёнка: Цыганков Ион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1865

Дочь: Цыганкова (Цыганкова) Агриппина Ионовна

Отец ребёнка: Цыганков Ион Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.