Цыганкова (Грошикова) Евдокия Акакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
11.11.1859
Рождение ребёнка
14.08.1860
Дочь: Горемыкина (Цыганкова) Мария Ионовна
Отец ребёнка: Цыганков Ион Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1864
Отец ребёнка: Цыганков Ион Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1865
Дочь: Цыганкова (Цыганкова) Агриппина Ионовна
Отец ребёнка: Цыганков Ион Петрович
Смерть
Неизвестно