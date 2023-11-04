Козлова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Козлова Анна Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Козлова Анна Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович
Рождение ребёнка
10.01.1909
Сын: Козлов Петр Петрович
Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович
Рождение ребёнка
10.01.1909
Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Козлов Иван Петрович
Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович
Рождение ребёнка
21.05.1911
Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович
Рождение ребёнка
?.06.1912
Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно