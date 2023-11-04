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Козлова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Козлова Анна Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Козлова Анна Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович

Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Козлов Петр Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович

Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Козлов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович

Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Козлов Иван Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович

Рождение ребёнка
21.05.1911

Сын: Козлов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович

Рождение ребёнка
?.06.1912

Сын: Козлов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Петр Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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