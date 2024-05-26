Васильева (Григорьева) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти02.04.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Алексеева (Васильева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васильева Васса Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1854
Сын: Васильев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васильева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.1861
Дочь: Васильева Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич
Смерть
02.04.1877
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости По придерженности к расколу