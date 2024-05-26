Васильева (Григорьева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Григорьева) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

02.04.1877

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Алексеева (Васильева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васильева Васса Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Васильев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васильева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1861

Дочь: Васильева Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
02.04.1877
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости По придерженности к расколу

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