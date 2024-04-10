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Фролова Анна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Харитон Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-74л
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Фролова) Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Фролова) Настасья Харитоновна

Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31л
Смерть
Неизвестно

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