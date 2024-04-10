Фролова Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-74л
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Фролова) Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич
ГАСО, рев1834, 31л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Фролова) Настасья Харитоновна
Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич
ГАСО, рев1834, 31л
Смерть
Неизвестно