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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Павел Матвеев1792 г.р.
Дети
Самсон Павлов1834 г.р.
Матрёна Павлова1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Матвеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Самсон Павлов
Отец ребёнка: Павел Матвеев
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрёна Павлова
Отец ребёнка: Павел Матвеев
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область