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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Павел Матвеев1792 г.р.
Дети
Самсон Павлов1834 г.р.
Матрёна Павлова1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Матвеев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Самсон Павлов

Отец ребёнка: Павел Матвеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрёна Павлова

Отец ребёнка: Павел Матвеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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