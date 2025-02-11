Павел Матвеев 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1792, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
МатвейДо 1774 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Самсон Павлов1834 г.р.
Матрёна Павлова1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Матвей

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Самсон Павлов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрёна Павлова

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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