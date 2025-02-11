Павел Матвеев
мужской, родился 1792, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМатвейДо 1774 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Самсон Павлов1834 г.р.
Матрёна Павлова1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Самсон Павлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрёна Павлова
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно