Башкирцева (Мальцева) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирцева (Мальцева) Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислицин Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башкирцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Башкирцев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1954

Дочь: Лавриненкова (Башкирцева) Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Башкирцев Иван Николаевич

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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