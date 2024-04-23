Башкирцева (Мальцева) Зоя Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислицин Дмитрий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башкирцев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Башкирцев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.1954
Дочь: Лавриненкова (Башкирцева) Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Башкирцев Иван Николаевич
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно