Башкирцев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирцев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башкирцев Иван Никонович

Мать: Башкирцева (Селезнева) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башкирцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Башкирцева (Мальцева) Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.03.1954

Дочь: Лавриненкова (Башкирцева) Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Башкирцева (Мальцева) Зоя Дмитриевна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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