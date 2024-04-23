Башкирцев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башкирцев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Башкирцева (Мальцева) Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.03.1954
Дочь: Лавриненкова (Башкирцева) Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Башкирцева (Мальцева) Зоя Дмитриевна
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно